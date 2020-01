JOVEM MORRE EM GRAVE ACIDENTE NA SP-255

Por volta das 18:50 deste domingo (12), um grave acidente foi registrado na Rodovia Antônio Machado Santana (SP-255), em Araraquara.

Segundo informações, o acidente ocorreu próximo da entrada do Parque São Paulo, onde dois veículos se envolveram no acidente durante as fortes chuvas que atingiram a cidade de Araraquara neste domingo. A vítima fatal identificada como Isabella Pinheiro Santos, de 21 anos conduzia um veículo Siena, de cor prata no sentido Araraquara/Ribeirão Preto e estava sozinha no momento do acidente.

Como chovia muito no momento do acidente, o carro aquaplanou e invadiu a pista contrária, onde bateu fortemente contra um Pálio que estava no sentido contrário.

A U.S.A (Unidade do Suporte Avançado), foi acionada no local, tentou reanimação da vítima, mas infelizmente ela não resistiu e morreu no local. Outras três vítimas que estavam no mesmo veículo foram socorridas em estado grave para hospitais locais da cidade.

FONTE – http://www.araraquara24horas.com.br/2020/01/jovem-morre-em-grave-acidente-na-sp-255.html?fbclid=IwAR1ox22Y55ZUEnpeWzHaFO-VdOrkxhJhCrDWngOBKbZxLmW1ObbtwAPbZK8