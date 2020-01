Cuidados devem ser redobrados com o Aedes durante o verão

Cuidados devem ser redobrados com o Aedes durante o verão

Período de chuvas e dias mais quentes são cenários ideais para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, febre amarela, zyka e chikungunya. A Secretaria de Saúde vem promovendo uma série de ações preventivas. Além dos agentes que visitam as residências, um drone também é utilizado para verificar pontos altos ou locais onde as equipes não tem acesso.

“O trabalho segue diariamente. Nossa equipe está nas ruas, visitamos casas, orientamos os moradores e eliminamos focos. Apesar de toda informação, ainda verificamos que muitas pessoas não entendem a gravidade da situação. Por isso, mais uma vez, solicito que todos estejam empenhados nesse momento, evitando água parada e qualquer situação que possa favorecer a procriação do mosquito”, diz o secretário de Saúde, João Roberto da Silva.

Cuidados – A população precisa verificar principalmente os locais de difícil acesso, como atrás de máquinas de lavar, calhas, telhados, recipientes de água do descongelamento atrás das geladeiras e ralos abertos. Vasos, bebedouros de animais e bandejas de ar-condicionado também devem ser verificados constantemente.