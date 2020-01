Cinco pessoas ficam feridas em acidente na Faria Lima entre Jaboticabal e Bebedouro

Um Capotamento na Rodovia Faria Lima km 365 norte, deixou cinco pessoas feridas na noite deste domingo. O motorista do veiculo de cor branca perdeu o controle e acabou capotando.

No acidente cinco pessoas acabaram ficando feridas, sendo 2 adultos e 3 crianças, que foram socorridas pelas unidades pelas unidades das Equipes 37, apoio 36 e do corpo de bombeiros. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região, onde passaram por atendimento.