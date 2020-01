Taiúva – Município adquire um aparelho de Ultrassom com preço reduzido

Taiúva – Município adquire um aparelho de Ultrassom com preço reduzido

Por meio de um Pregão Presencial (modalidade de licitação), a Prefeitura Municipal de Taiúva adquiriu um moderno equipamento de ultrassom abdômen total e cardiologia para o Setor de Saúde Pública, pagando um valor de apenas R$ 63.100,00 (sessenta e três mil e cem reais), que foi atingido após quarenta rodadas de lances ao longo do certame licitatório.

Esse valor foi uma ótima surpresa, uma vez que os orçamentos previamente coletados estimavam que o aparelho custaria em média R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), e o Ministério de Saúde havia repassado R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que faria com que o município desembolsasse, em contrapartida, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para completar o valor estimado. Isso não chegou a acontecer, pois, além de não utilizar todo o valor do repasse, o município não precisou investir um só real.

A entrega do equipamento deverá ser feita em noventa dias, a contar de 08 de janeiro deste ano.