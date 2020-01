Rodovia SP-310 está parcialmente interditada em Fernando Prestes

A AB Triângulo do Sol, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, informa que devido ao grande volume de chuva que atingiu a região de Fernando Prestes, uma galeria de água pluvial instalada no km 344 sob a pista da SP-310 acabou cedendo, danificando as faixas de rolamento da pista Sul (sentido interior/capital).

Por este motivo, foi estabelecido um desvio no canteiro central, com o fluxo de veículos trafegando em pista simples (mão e contramão) pela pista Norte (capital/interior) em trecho de aproximadamente 250 metros.

Assim, a pista Sul, na extensão do desvio (250 metros), ficará interditada, diuturnamente, até a conclusão das obras de reconstrução do sistema de drenagem.

Todo o segmento rodoviário em questão encontra-se devidamente sinalizado, em conformidade com as normas vigentes, contemplando pintura do solo, tachas refletivas e placas indicando obras, redução de velocidade e desvio. Além disso, foram instalados cones refletivos, sinalizadores noturnos, Painel de Mensagem Variável Móvel, sonorizadores e lombadas.

Para o reforço da segurança, a concessionária ressalta que é importante que os motoristas redobrem a atenção, obedeçam a sinalização e respeitem os limites de velocidade indicados.

AB Triângulo do Sol I Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

AB Triângulo do Sol I AB Concessões

A concessionária AB Triângulo do Sol pertence à AB Concessões, que tem como controlador um dos maiores Grupos em concessões rodoviárias do mundo – o italiano Atlantia. A AB Concessões, figura entre as principais companhias de concessão de rodovias do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.