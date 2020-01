Pedestres de São Carlos recebem ação sobre travessia segura na segunda, 13

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Rodoviária Estadual, a AB Triângulo do Sol iniciará suas ações de conscientização para o trânsito de 2020, na próxima segunda-feira (13), em São Carlos.

Com o objetivo de prevenir atropelamentos, equipes da concessionária instruirão pedestres sobre a importância da travessia segura e distribuirão folheto educativo sobre o tema e lanche.

No estado de São Paulo, houve queda no número de acidentes fatais envolvendo pedestres, com 115 casos em novembro de 2019 contra 120 em novembro de 2018 (redução de 4,2%). Entre janeiro e novembro, a redução é de 4,4% (1.300 ocorrências em 2019 contra 1.357 em 2018). Os dados são do Infosiga SP, sistema de dados sobre acidentes e fatalidades de trânsito administrado pelo programa Respeito à Vida, do governo estadual.

Serviço:

Pedestre na Via em São Carlos

Data: 13/01/2020, segunda-feira

Horário: das 16h30 às 17h30

Local: às margens da SP-310, na passarela localizada no km 236,7, sentido Sul (próximo à entrada para o bairro Jockey Clube)

Atividades: conscientização para o trânsito com a distribuição de lanche e folheto sobre travessia segura

AB Triângulo do Sol I Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo

A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável pela administração de 442 quilômetros de rodovias que compreendem o Lote 9 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo: Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de Matão a Bebedouro; e Rodovia Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema.

AB Triângulo do Sol I AB Concessões

A concessionária AB Triângulo do Sol pertence à AB Concessões, que tem como controlador o grupo italiano Atlantia. A AB Concessões figura entre as principais companhias de concessão rodoviária do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol, AB Colinas, Rodovias do Tietê e, no estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais.