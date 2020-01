Funcionários participam de treinamento sobre protocolo de atendimento nos casos de AVC

Funcionários participam de treinamento sobre protocolo de atendimento nos casos de AVC

Atividade faz parte do novo protocolo assinado com o Hospital e Maternidade Santa Isabel

Autoridades da área de saúde de Jaboticabal continuam a implantação do novo protocolo que pretende aumentar a eficácia nos casos de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC). A série de eventos aconteceu de terça (07) a quinta-feira (09).

Para implementação do programa, um grupo de profissionais da região participou do encontro “Treinamento no atendimento de AVC” e discutiram a implementação do Código Verde e os prazos a serem seguidos.

“Sabendo que é importantíssimo para o paciente receber o trombolítico nas primeiras 4 horas e meia, o objetivo do encontro foi tratar sobre as técnicas necessárias para realizar um atendimento mais eficaz e evitar possíveis sequelas de um AVC”, explica o secretário de Saúde, João Roberto da Silva.

O protocolo – Uma reunião realizada em 6 de dezembro de 2019 definiu parâmetros importantes para Jaboticabal avançar ainda mais nos casos de AVC ocorridos no município. O secretário de Saúde, João Roberto da Silva, esteve no Hospital e Maternidade Santa Isabel e assinou um termo de compromisso para adotar o protocolo de atendimento inicial ao paciente de AVC constante no Plano de Ação regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, do Ministério da Saúde.

A iniciativa garante ao município a possibilidade de, futuramente, pleitear uma Unidade de AVC que garante assistência ainda mais adequada a esses casos.