Taquaritinga: Casal é roubado em Motel

Indivíduos renderam, e amarraram o casal e uma funcionária

Na noite de quinta feira (09), por volta das 23 horas, dois homens armados, roubaram um casal de clientes e uma funcionária, do Dallas Motel na SP 333, em Taquaritinga.

A polícia foi acionada, e ao chegar no local, encontrou uma funcionária de 25 anos, uma jovem de 18 anos e um rapaz de 20 anos, amarrados.

Segundo relatos das vítimas, dois homens armados e encapuzados entraram no local, e roubaram o carro do rapaz GM Onix preto, com placas de Taquaritinga, três celulares, e todo dinheiro das vítimas e do caixa do estabelecimento. Em seguida, fugiram.

A perícia foi acionada ao local.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência, e está sendo investigado.

FONTE JORNAL DE JABOTICABAL