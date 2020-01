SAI ACORDO ENTRE CAMARA E PREFEITURA… APOSENTADOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PODERÃO TER GRATUIDADE NO TRANSPORTE PUBLICO DE SERTÃOZINHO E CRUZ DAS POSSES.

Vereador Lúcio (presidente da Câmara Municipal) juntamente com os Vereadores Renatinho, Pastora Márcia, Babá e professor Fábio participaram de uma importante reunião no plenário da Casa de Leis com a presença de muitos munícipes representando os portadores de deficiência, aposentados e idosos para reinvidicar a gratuidade no transporte público de Sertaozinho e Cruz das Posses.

A reunião foi muito produtiva e os Vereadores puderam esclarecer as dúvidas dos presentes e dar a notícia da conquista junto o poder Executivo onde a partir da próxima semana será enviado da prefeitura a Câmara um novo projeto que concederá gratuidade no transporte público aos aposentados diferentemente de idade e portadores de deficiência com acompanhante.

O presidente vereador Lúcio prometeu convocar uma sessão extraordinária assim que o projeto chegar e se for aprovado a nova lei entrará em vigor o mais breve possível.

É importante salientar que a luta continua em favor dos idosos entre 60 a 65 anos e que após a aprovação deste projeto em favor dos aposentados e portadores de deficiência os Vereadores retornarão as negociações junto ao Prefeito e empresa Sertanezina.

Estudos serão feitos e a Prefeitura de posse dos dados chamará todos para apresentação dos números e dados.