Jovem desaparecida é achada morta em canavial

Na manhã deste sábado (11), a jovem Miloane Corrêa, de 21 anos, foi achada morta em um canavial localizado nas proximidades do Parque do Lago, na cidade de Dourado.

De acordo com o relato obtido, Miloane estava desaparecida desde quinta-feira (09).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.