Posse da nova diretoria da Associação Anti Alcoolica

Até parece uma foto politica, mas é a posse da nova diretoria da Associação Anti alcoolica.

É que neste ano de 2020 já começa com força total e a posse do novo presidente da ASSOCIAÇÃO ANTI ALCOÓLICA, dentro da sede da Associação anti alcoolica, tinha vários pré candidatos inclusive a prefeito que nunca ajudaram a associação com um tijolo sequer, e integrantes de antigos governos como Izilda Costa que trabalhou no grupo do ex prefeito Raul Girio, que deixou mais de 40 milhões em dívidas. Será que é mera coincidencia ou a politica eleitoral já esta a pleno vapor?