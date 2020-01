Motoqueiro morre em acidente na Rodovia Taquaritinga Monte Alto

Ocorrência de acidente trânsito entre carro e moto, onde segundo relatos de testemunhas o carro( HB 20) veio a chocar na traseira da moto(Scooter) derrubando o motociclista ao chão, com politraumatismo, sendo socorrido ao UPA. Já o motorista do carro escontraba-se perambulando pelo local e aparentemente sem lesões, recusou o atendimento da unidade de resgate.

Acidente ocorrido na SP 333 no trevo de acesso para Monte Alto.

Motorista do Carro da cidade de Guariba.

✔️ Notícia pela manhã que o Motociclista veio a Óbito

FOTOS E INFORMAÇÕES – RONALDO SANDRIM