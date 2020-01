Força-Tarefa define novas estratégias no combate ao Aedes no município

Força-Tarefa define novas estratégias no combate ao Aedes no município

Uma reunião com representantes de diversas secretarias e departamentos municipais realizada na tarde desta sexta-feira (10) definiu novas estratégias que serão implantadas no combate as arboviroses em Jaboticabal.

“Definimos prioridades importantes que complementarão o trabalho que já vem sendo realizado nos bairros de Jaboticabal. O trabalho casa a casa continua, assim como a utilização do drone em locais de difícil acesso ou que não seja permitido a entrada. É um trabalho contínuo e que não pode parar”, enfatizou o secretário de Governo, Wellington de Caiado Castro.

Trabalho dos Agentes – Mesmo que a sua residência seja vistoriada pelos agentes de endemias, é importante verificar qualquer local que eventualmente acumule água, desde os bebedouros de animais, até os locais mais altos, como a bandeja do ar-condicionado e mesmo nas lajes. É fundamental permitir a entrada dos agentes que estão devidamente uniformizados e identificados.

Mais informações no Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses é (16) 3202-8320.