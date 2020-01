CIDINHO PRECISA DE DOAÇÕES URGENTE

O estoque de suas pomadas está no final e ele está fazendo uso diário do curativo (Mepilex Ag) que tem um valor muito elevado.

Esses curativos são colocados nas feridas maiores para aliviar as dores. O gasto com seu tratamento é muito elevado, incluindo as pomadas, curativos, alimentação com leite zero lactose, viagens até o HC em Ribeirão (ele não pode ir com ônibus da prefeitura pois precisa de cuidados especiais com sua pele, para evitar contaminações). Enfim, sua família conta com as doações e mobilizações para manter esse tratamento.

Todos pelo Cidinho

Qualquer quantia é muito importante para ele

Caixa Econômica Federal

Agência: 1171

Operação: 013 (poupança)

Conta: 35245-0

Cleonice Balbina dos Santos

CPF: 293.531.648-77