Campanha “Seu Gesto por um Sorriso” arrecada R$ 430 mil para entidades de Jaboticabal

Campanha “Seu Gesto por um Sorriso” arrecada R$ 430 mil para entidades de Jaboticabal

O Conselho Municipal de Proteção ao Direito das Crianças e dos Adolescentes realizou em Jaboticabal uma grande campanha de conscientização sobre a importância de destinar parte dos recursos do Imposto de Renda para entidades sociais.

A Campanha “Seu Gesto por um Sorriso” foi um sucesso e arrecadou aproximadamente R$ 430 mil. “Em nome de todos os envolvidos agradeço os contadores e principalmente as pessoas que contribuíram com as nossas entidades. Esses recursos farão a diferença nas ações promovidas em prol das crianças e adolescentes”, afirma a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Tatiana Pellegrini.

A campanha – Qualquer pessoa pode destinar parte do seu Imposto de Renda para entidades assistenciais de Jaboticabal. Neste ano, para simplificar o processo, os interessados puderam realizar a doação diretamente no site do conselho – www.cmdcajab.com.br – onde também estão publicados todos os detalhes das ações promovidas pelo conselho e o trabalho das entidades em prol das crianças a adolescentes.