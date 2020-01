Aniversário de Motuca de 17 a 20 de janeiro

Aniversário de Motuca de 17 a 20 de janeiro. Na praça da Igreja Matriz. Programação:

Palco 1

Dia 17 sexta Banda Jefferson 22hs

Dia 18 sábado Banda Jair Super Cap 23 hs

Dia 19 domingo Renato quase Russo 21hs

Palco 2

Dia 17 sexta Dj Vanessa Oliveira na Tenda Eletrônica da 1h as 3hs

Dia 18 Sábado 18hs as 20hs Renan Monteiro

Bingo 21hs as 23hs

Dj Vanessa Oliveira na Tenda Eletrônica da 1h as 3hs

Dia 19 Missa as 8h30

Bingão 10hs as 12hs

Banda Trio Zenith almoço 12hs as14hs

Banda Joy 17hs

Banda The end Tributo ao Marcos 19hs

Van fim do Silêncio com Dj Felipp as 23hs

Dia 20 Pula-pula, Trenzinho, Bolo, Cachorro Quente, Sorvete, Algodão doce, pipoca, refrigerante, brincadeiras, corridas e passeio de karts das 12 hs as 17hs.

Aniversário de 30 anos da emancipação política administrativa.

Você é nosso convidado especial.