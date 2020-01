Taiúva – Prefeitura concede abono para o quadro geral de funcionários

Taiúva – Prefeitura concede abono para o quadro geral de funcionários

Após empenho e dedicação da administração municipal, que resultaram em economia financeira, e com o apoio de funcionários internos, a Prefeitura de Taiúva conseguiu economizar fundos para conceder abonos em dinheiro. Funcionários que não abonaram durante este ano, receberam R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); aqueles que tiveram uma abonada, receberam R$ 200,00 (duzentos reais); os que abonaram duas vezes, receberam R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais); enquanto aqueles que abonaram três vezes, receberam R$ 100,00 (cem reais).

Outra forma de reconhecimento pelos serviços prestados, com economias da Câmara Municipal, que devolveram à Prefeitura um valor equivalente a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a partir do qual o município pôde conceder a gratificação na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para cada funcionário.