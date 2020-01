POLÍCIA MILITAR, COM O APOIO DO ÁGUIA, RECUPERA VEÍCULO ROUBADO, E LOCALIZA A ARMA DO CRIME

Polícia Militar de Guariba localizou, no Jardim América pela Rua Vicentina Guimaraes, veículo produto de Roubo e a Arma utilizada no crime.

Os Policiais Militares cientes do roubo do veículo ocorrido na data de hoje, iniciaram o patrulhamento e solicitaram o apoio da Aeronave ÁGUIA de Ribeirão Preto e localizaram em um terreno o veículo e a carga roubada, durante as buscas no local também foram localizadas a chave do veículo e o revolver utilizado no Roubo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Guariba, onde foram tomadas as medidas cabíveis para o caso.

