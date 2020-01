Chuva forte atinge diversas cidades da nossa região

Várias cidades da nossa região estão sofrendo com as fortes chuvas que cairam em diversas cidades. Cidades como Taquaritinga , Matão , Dobrada estão passando por uma situação complicada com as chuvas.

Sorocaba é a terceira cidade do estado com maior registro de chuva nas últimas 24 horas, diz instituto

Índice de chuva registrado no período foi de 93 milímetros, segundo o Cemaden. Vias foram interditadas por conta de alagamentos e Defesa Civil registrou cinco quedas de muro.