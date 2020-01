SUPRIR traz Palco Móvel EMCENA BRASIL para Ribeirão Preto

SUPRIR traz

Palco Móvel EMCENA BRASIL para Ribeirão Preto

“O caminhão do palhaço chegou na cidade”, assim ficamos conhecidos, quando a Caravana do Emcena Brasil entra nas cidades.

Um palco sobre rodas e várias atrações culturais vão movimentar a cidade de Ribeirão Preto (SP ) dias 11 e 12 de janeiro. É o projeto Emcena Brasil, iniciativa promovida pela Suprir, que chega com sua caravana cultural gratuita e diversificada nos municípios nos quais a empresa tem suas Instalações.

O projeto conta com teatro para criança, teatro para adulto, mamulengo, circo, atividades pedagógicas, contações de histórias e sessões de cinema. Ainda hoje ficamos surpresos em saber que podemos, através da nossa arte, transformar pessoas, é mais que dar um “alento” é dar esperança, é indicar que existe um caminho: “Que bom ver o brilho de felicidade nos olhos das crianças, é o brilho da esperança”.

Guardamos em nossas lembranças olhos brilhantes, deixamos sempre os ouvidos atentos para ouvir o riso dobrado do público… Será assim também em Ribeirão Preto. Estamos obedecendo a velha máxima “O ARTISTA VAI ONDE O POVO ESTÁ”.

A iniciativa é promovida pela Suprir, realizado por meio do programa de Ação Cultural (ProAc- ICMS) em parceria com o projeto Emcena Brasil , apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto através da Secretaria de Cultura.

Programação do Emcena Brasil

1º DIA – SÁBADO

15h

O REINO BRUXÓLICO DA BRUXA SERAFINA CHINFRIM

Teatro para crianças

16h

ATIVIDADES RECREATIVAS

17h

A MALA ESTAMPADA

Contação de Histórias

19h

CINE CURTA BRASIL

Cinema

20h

CIRCO DE DOIS

Circo

2º DIA – DOMINGO

15h

DOM QUIXOTE – O CAVALEIRO DAS MIL PÁGINAS

Teatro para crianças

16h

ATIVIDADES RECREATIVAS

17h

A RESENHA DE MAMULENGO

Teatro de Mamulengo

19h

CONVIDADO LOCAL

Atração Artística da cidade

20h

ARIANO – O CAVALEIRO SERTANEJO

Teatro para adultos

Serviço: EMCENA BRASIL – UM SHOW DE CULTURA PERTINHO DE VOCÊ

Local: PARQUE DOS SABIÁS – PRAÇA JOÃO PAULO II – RIBEIRÃO PRETO/SP

Dias: 11 e 12 de JANEIRO

Horário: 15 às 21h

Entrada: GRATUITA

Classificação: LIVRE