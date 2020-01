Doe sangue doe vida – 10 minutos que salvam vidas

10 minutos que salvam vidas!

Para nós pode ser pouco, mas já pensou que podem ser dez minutos salvando vidas?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população.

No Brasil esse número é preocupante, pois não chega a 2% de doadores.

Não significa que doa-se pouco, mas poderia ser mais. Esta corrente não pode parar.

JUNTOS PELA VIDA!

Requisitos para ser um doador de sangue

Estar em boas condições de saúde.

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos

necessário autorização do responsável) Pesar no mínimo 50kg.

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Procure um Posto de atendimento Pró Sangue mais próximo de você.

Fonte: Pró Sangue