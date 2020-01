SERTÃOZINHO – Video viraliza e causa protestos e indignação

Um video que começou a circular em redes sociais polemizou na cidade de Sertãozinho. No suposto video atribuido ao vereador Zezinho Atrapalhado, onde o mesmo faz uma de suas brincadeiras há uma alusão ao estupro mostrando o ataque a uma mulher.

O video ganhou ampla repercussão e gerou protestos e uma nota da OAB em repudio ao mesmo.

VEJA NOTA DA OAB

Um amplo movimento de mulheres realizará uma protestos neste dia 08 em protesto ao video

VIDEO QUE CAUSOU POLÊMICA

VERSÃO DO VEREADOR

O vereador Zezinho atrapalhado afirmou que o vídeo com imagens dele foi uma montagem e que não participou nem autorizou veículação do mesmo.

ESTA NÃO É PRIMEIRA BRINCADEIRA DO VEREADOR QUE ACABA EM CONFUSÃO