POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA PRENDE TRÊS PESSOAS NO TRÁFICO DE DROGAS

POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA, NESTA SEGUNDA FEIRA 06 DE JANEIRO, PRENDE TRÊS PESSOAS NO TRÁFICO DE DROGAS

Polícia militar de Guariba, durante operação, nesta segunda feira, prendeu 3 homens pelo crime de tráfico de drogas.

Por volta das 14h00, durante o patrulhamento, policiais receberam informações de que pelo Bairro Monte Alegre, na Avenida Josefina de Camargo Neves, estaria ocorrendo tráfico de Drogas, se deslocaram ao local e ao abordarem dois homens com as características passadas, localizaram com eles 13 pinos de cocaína, 7 pedras de Crack e 70 reais em dinheiro trocados.

Por volta das 21h00, durante o patrulhamento, os policiais receberam informações de que pelo cruzamento da Avenida Princesa Isabel com Rua José Caporusso, indivíduos estariam praticando tráfico de Drogas, foram até o local e avistaram um indivíduo que ao perceber a presença dos policiais tentou empreender fuga jogando a droga que estava consigo no chão, os patrulheiros conseguiram abordá-lo e prendê-lo.

As ocorrências foram apresentadas no Plantão Policial Civil, onde foram tomadas as medidas de Polícia Judiciária para cada caso.

POLÍCIA MILITAR, A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO

POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA, VOCÊ PODE CONFIAR