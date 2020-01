Morreu hoje pela manhã aos 69 anos o Prefeito de Jardinopolis João Ciro Marconi

Morreu na manhã desta terça-feira (7) o prefeito de Jardinópolis (SP), João Ciro Marconi (MDB), vítima de insuficiência cardíaca. Médico, ele tinha 69 anos, e foi atendido no Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto (SP), mas não resistiu. O óbito foi confirmado às 10h40.

Segundo a filha, Ana Carolina Marconi, o prefeito apresentava sintomas de problema cardíaco há cerca de 30 dias.

O corpo de Marconi será velado na Câmara de Jardinópolis, mas ainda não há informações sobre horários de velório e enterro.

Uma nota publicada no site da Prefeitura de Jardinópolis informa que “em virtude da saúde instável” do prefeito, já havia sido protocolado em 27 de dezembro de 2019 um pedido de afastamento dele do cargo.

Marconi foi eleito prefeito de Jardinópolis em 2016, mas já havia governado o município na década de 1990.

O médico também foi vereador pelo Partido Republicano Progressista (PRP) por dois mandatos consecutivos, entre 2008 e 2016.

Ele era casado com Ana Maria Riul Marconi e deixa os filhos Ana Carolina, Mariana e João Ciro Marconi Filho, além de netos.

O Executivo passa a ser chefiado pelo vice-prefeito, o dentista Paulo José Brigliadori (PDT).

A Prefeitura decretou luto oficial de oito dias. As repartições públicas ficarão fechadas a partir das 13h desta terça-feira e só reabrirão na quinta-feira (9).

FONTE – https://noticiasguariba.com.br/blog/conteudo-geral/noticias-da-regiao/plantao-jardinopolis-morreu-hoje-pela-manha-aos-69-anos-o-prefeito-joao-ciro-marconi