Entorpecentes e celulares são apreendidos com visitantes em unidades prisionais

Entorpecentes e celulares são apreendidos com visitantes em unidades prisionais

Com o auxílio do escâner corporal, agentes interceptaram materiais ilícitos que visitantes pretendiam introduzir nos presídios.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que, no último final de semana (dias 04 e 05), agentes de segurança flagraram visitantes tentando entrar com drogas e celulares em presídios abrangidos pela Coordenadoria da Região Noroeste (CRN).

Homens e mulheres tentaram ocultar os ilícitos, o que foi identificado pelo escâner corporal e pelos agentes penitenciários. Em Pirajuí, na Penitenciária 2, duas visitantes foram surpreendidas, uma com droga no cós da calça e outra com um aparelho celular em sacola com vestimentas e produtos infantis para sua filha pequena. Em Ribeirão Preto e Serra Azul dois homens foram barrados.

Em todos os flagrantes, a Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar boletim de ocorrência. Também foi aberto procedimento interno para apurar o envolvimento dos presos que receberiam os materiais ilícitos nas unidades prisionais.

Vale destacar que, mesmo com a ampla divulgação na mídia das crescentes apreensões em todo Estado de São Paulo, visitantes seguem tentando burlar as revistas, sem sucesso, graças à perícia de agentes penitenciários aliada à tecnologia dos scanners corporais.

Centro de Detenção Provisória “Asp Nayan Xavier Ribeiro” de Ribeirão Preto

No Sábado (04), por volta das 9h35, um homem que visitaria o companheiro no CDP “Asp Nayan Xavier Ribeiro” de Ribeirão Preto, ao passar por revista no escâner corporal, imagem do aparelho detectou presença de objeto abaixo da cintura, quando foi constatado que ele trazia consigo um aparelho celular no bolso da calça. Questionado, ele alegou ter esquecido de guardar o aparelho antes de adentrar para a unidade. Ele foi conduzido para o Plantão Policial para registro da ocorrência.

Penitenciária de Serra Azul I

No domingo (05), por volta das 11h20, um homem, que visitaria o pai, foi barrado na revista após o escâner corporal detectar volume atípico na altura do cós de sua calça. Ao ser indagado, o rapaz confessou ter consigo “maconha” e “haxixe” e entregou os invólucros aos agentes. A droga pesou aproximadamente 35 gramas. O infrator foi encaminhado para a Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito.

Penitenciária “Luiz Gonzaga Vieira” de Pirajuí

A Penitenciária “Luiz Gonzaga Vieira”, a “P2” de Pirajuí registrou duas ocorrências no domingo (5) com visitantes que tentaram burlar a segurança da unidade. Por volta das 9h30, uma mulher que faria visita na condição de esposa de um reeducando, foi flagrada por imagem do escâner corporal que apresentava volume estranho a anatomia humana na região da cintura. Levada por agentes femininas a uma sala reservada ela confessou que levava droga no cós de sua calça, e entregou espontaneamente a substância entorpecente do tipo “maconha”, que ao ser verificada aferiu-se o peso de 100 gramas. Ela foi encaminhada à delegacia da cidade e presa em flagrante.

A segunda ocorrência, às 12h, companheira de um sentenciado foi barrada ao ser descoberto por agentes celular da marca Samsung em sacola que trazia vestimentas e produtos infantis para a filha pequena. A visitante e o aparelho de telefonia foram apresentados a autoridade policial para providências.