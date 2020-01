DEPOIS DE TER VERBA PUBLICITARIA PUBLICA REDUZIDA RADIO PASSA A ATACAR PREFEITURA – COINCIDENCIA OU DEMAGOGIA???

A radio 101 FM até o ano de 2016 tinha uma postura totalmente diferente da que tem hoje em sua programação jornalística no ano de 2015, 2016 , quando era só elogios a administração pública municipal, que tinha como prefeito Raul Girio.

Acredite o leitor ou não, entre prefeitura municipal, Saaej e Câmara Municipal a emissora recebia mais de 200 mil reais por ano, sendo 78 mil do SAAEJ, 70 mil da Prefeitura Municipal, e mais 70 mil da Câmara Municipal – Total de r$ 218 mil reais por ano, quase 20 mil reais por mês.



Assim que assumiu o atual prefeito José Carlos Hori tomou medidas de contenção de despesas, e ao longo dos dois anos foi diminuindo o repasse e ai quando foi atingida no bolso a emissora começou a fazer ataques diversos a administração pública.

Coincidência ??? ou seria retaliação por perder dinheiro?

Dos contratos da emissora apenas a Câmara Municipal ainda tem feito pagamentos para a manutenção do programa vereador em Ação que custa por ano 108 mil reais, mais de 9 mil reais mensais. Cada programa do vereador em Ação custa 450 reais, custando 45 reais por minuto.

Não fosse trágico seria cômico o vereador gastar 450 reais por dia para o programa e reclamar que falta remédio, falta insumos.



Ainda sobre o programa o presidente da Câmara chegou a abrir uma licitação para aumentar o valor do contrato de R$ 99.732,48 mil reais para R$ 167.040,00, e aumentando o serviço com spots durante a programação que somam mais 3.570,67 e mais 4.600,80. Ou seja o novo contrato aumentaria o valor do contrato em mais de 75% de um ano para outro.

Depois da denúncia do jornalista Rogério Constantino o presidente da Câmara cancelou a licitação, porém fez novo aditivo e continuou com o contrato com a emissora.

O vereador tem um programa semanal na emissora, que segundo ele nada custa aos cofres públicos.



JORNALISTAS QUE EXIGEM DINHEIRO PÚBLICO PARA NÃO FALAR MAL DA ADMINISTRAÇÃO

No fim do ano de 2016 o então Presidente da Câmara Edu Fenerich fazia menção a certos jornalistas afirmando;

No meu discurso eu chamei de marginais os falsos jornalistas que praticam extorsão contra a administração pública exigindo dinheiro para não falar mal delas você conhece alguém que age assim!? ressaltou Edu.

A afirmação foi feita logo no inicio da atual gestão e a partir dali houve o corte de verbas públicas em publicidade que atingiram rádios e jornais da cidade, porém alguns reagiram de uma forma enquanto outros mantiveram a linha editorial.

EDITORIAL – O que será que acontece?? Será que realmente parte da imprensa Jaboticabalense realmente age desta forma? Porque será que a linha editorial muda tanto de um mandato por outro?

PERGUNTAS PERGUNTAS E MAIS PERGUNTAS .

A POPULAÇÃO QUE AVALIE.

Só pra ressaltar e antes que alguns desavisados comentem besteiras, o jornal cidades também foi atingido pelo corte de verbas públicas para publicidade e recebeu em 3 anos do atual mandato cerca 20 mil reais, pouco menos de 500 reais mensais e nem por isso mudamos a linha editorial. Mas cada um responde por si. No mandato passado esse valor era 3 vezes maior.