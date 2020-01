Nota de falecimento Renner Martins Ramos de 19 anos

Jovem Renner Martins Ramos de 19 anos de idade é morto a tiros em via publica na região

Na noite de ontem domingo 05/01 na Rua Antônio Milan com a Rua José Ravasio no Bairro Santa Marta, em Sertãozinho S.P, segundas informações preliminares a vitima Renner Martins Ramos de 19 anos de idade caminhava pela via quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vitima.

Segundo as primeiras informações o socorro foi chamado, mas constatou óbito no local dos fatos, neste momento a Polícia Científica realiza a perícia.

O Corpo foi encaminhado para o IML e o velório e o sepultamento será hoje, mas até o fechamento desta matéria não temos o horário.