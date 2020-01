MAIS UMA JOVEM DE 25 ANOS MORRE, VÍTIMA DO ACIDENTE PRÓXIMO A PIUMHI. AO TODO CINCO PESSOAS PERDERAM A VIDA. TRÊS SÃO CRIANÇAS

Mais uma jovem de 25 anos morreu, vítima do acidente ocorrido nesse sábado (4), na MG-050, próximo a Piumhi. Thaís Adami, de Carmo da Mata, no Centro Oeste de Minas, foi atendida na Santa Casa de Piumhi e transferida para Passos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã deste domingo, 5.

Com a morte de Thaís, subiu para cinco o número de pessoas que perderam a vida. De Sertãozinho, interior de São Paulo, são Davi Lucca Pereira Magalhaes, 4 anos, Victória Ester Magalhaes Duarte, 10 anos, e Thalyta Rodrigues de Oliveira Duarte, também de 10 anos. De Carmo da Mata, Poliana Gabriela do Nascimento, 23 anos, e Thaís Adami.

Segundo informou o jornalista Thiago Góis, de Carmo da Mata, as duas jovens Poliana e Thaís retornavam, na companhia de dois amigos, de uma viagem de lazer. Eles estavam em Capitólio.

O sargento Uanderson, do Corpo de Bombeiros de Piumhi, disse que em conversa com o condutor do veículo Pálio, de Carmo da Mata, ele contou que seguia sentido Capitólio/Piumhi, quando o Honda Civic, de Sertãozinho, rodou na curva e atingiu o veículo dele.

As outras vítimas do acidente seguem internadas na Santa Casa de Piumhi, sendo os pais das crianças e os dois jovens que estavam no Fiat Pálio, um de Carmo da Mata e o outro da cidade de Cláudio, também no Centro Oeste de Minas.

Fonte: Jornal da Onda / Jornalista Thiago Góis.