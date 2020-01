Homen é morto à tiros em Sertãozinho

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (5), no cruzamento das ruas Antônio Milan com a José Ravázio, no Jardim Santa Marta, em Sertãozinho.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima que não teve o nome divulgado caminhava pela via quando duas pessoas em uma motocicleta efetuaram vários disparos na sua direção.

O socorro foi acionado, e o óbito constatado no local. O local está preservado aguardando a Polícia Científica.

Fonte Jornal X Tudo Ribeirão