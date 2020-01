Embraer, inclusive de Gavião Peixoto, coloca funcionários em férias coletivas

A Embraer colocou, nesta segunda-feira (6), cerca de 16 mil trabalhadores de todas as unidades da companhia no país, em férias coletivas. Em recesso desde o fim de dezembro, os funcionários da empresa devem voltar ao trabalho no dia 21 de janeiro.

A medida, que já havia sido anunciada em outubro de 2019, faz parte de uma reestruturação interna da fabricante para a separação da área comercial da aviação executiva e de defesa. A Embraer negocia com a Boeing a criação de uma joint venture que englobará o braço de aviação comercial da fabricante brasileira. O negócio ainda depende do aval de órgãos como a Comissão Europeia e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As unidades que terão a produção parada por causa das férias coletivas são cinco no Vale do Paraíba, em Sorocaba, Gavião Peixoto, Botucatu, Campinas, Belo Horizonte e Florianópolis.

Por nota, a Embraer confirmou o período de férias coletivas “com o objetivo de implementar a segregação interna do negócio de aviação comercial da companhia, o qual permanecerá integralmente na Embraer até a obtenção de todas as aprovações das autoridades concorrenciais”.