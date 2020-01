Em Jaboticabal, casa mais iluminada concorre a prêmios

Quem caprichou na decoração natalina ainda pode encaminhar as fotos para o Whatsapp

(16) 99603-9219

A Câmara de Diretores Lojistas, em parceria com a Prefeitura e Unimed, promove a escolha das duas casas mais iluminadas nesse final de ano em Jaboticabal. Quem dedicou o seu tempo para preparar sua residência para o Natal pode concorrer a dois vales-compras no comércio de R$ 1 mil.

As inscrições vão até 13 de janeiro. “Como forma de incentivo, a participação é muito simples: basta mandar as fotos pelo Whatsapp. Uma comissão será responsável pela escolha das duas casas”, diz o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, José Vantini Júnior.

Após o término do prazo, a comissão terá até 20 de janeiro para julgar as fotos enviadas. Os prêmios serão entregues no dia 25, na Praça 9 de Julho. “Essa é uma maneira de reconhecer as famílias que deixam nossa cidade muito mais bonita e iluminada nessa época do ano”, afirma o presidente da Câmara dos Diretores Lojistas, César Tomé