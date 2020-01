Prefeitura abre licitação para implantação do Ganha Tempo e ônibus coletivos de graça

Semelhante ao Poupatempo, “Ganha Tempo” trará para Jaboticabal novos serviços para a Av. Agostinho Enês, 71, Cidade Jardim; licitação foi aberta no dia 27 de dezembro

Jaboticabal segue avançando em várias áreas e 2020 começa com dois grandes projetos saindo do papel. Após a aprovação na Câmara Municipal, a Prefeitura abriu nesta sexta-feira (03) a licitação para a contratação de uma empresa para locação de ônibus urbano, com motorista. O “Tarifa Zero” revolucionará o transporte público com passagens de ônibus gratuitas, ampliação de itinerários e novos ônibus.

O programa já é realidade em vários países europeus – só na França 38 cidades já contam com tarifa zero. No Brasil, dos 5.570 municípios apenas 14 possuem o serviço. Jaboticabal será a 15ª do Brasil a adotar o modelo. “Estamos com problemas no serviço na nossa cidade. Telefonei para amigos e fui conhecer outras cidades em busca de uma solução. Cheguei até o Tarifa Zero, que é fantástico. O empresário pagará menos, o funcionário terá transporte de graça e a população em geral também sai ganhando porque catraca em Jaboticabal será coisa do passado”, explica o prefeito José Carlos Hori.

Neste projeto, as empresas economizam em média de 70% no valor pago em vale-transporte. As despesas serão administradas pelo Fundo Municipal do Transporte. “O valor do vale-transporte dos funcionários será depositado pelas empresas de Jaboticabal. Os ônibus serão alugados pela prefeitura e não será contratada uma Viação, ou seja, cortamos um custo enorme de administração de uma empresa, como o seu lucro, a manutenção de uma sede, funcionários, impostos, contas de energia, etc”, explica o secretário da Fazenda, Claudio Almeida.

Tarifa Zero: quem vai bancar – O Fundo Municipal do Transporte receberá recursos do vale-transporte dos funcionários, da propaganda nos ônibus e das passagens que a prefeitura já paga para os estudantes, deficientes e idosos.

Ganha Tempo – O serviço semelhante ao Poupatempo será instalado em via paralela a Av Carlos Berchieri. A unidade destaca-se pela rapidez e praticidade na execução de serviços essenciais para a população. “Já estamos na última fase burocrática para concretizar esse presente para Jaboticabal. O Ganha Tempo representa uma revolução na emissão de documentos de vários órgãos, como os impressos pelo Detran-SP. Vamos começar a uma reforma e adequação do prédio e, em seguida, inaugurar a nova unidade”, informa o prefeito José Carlos Hori.