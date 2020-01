Empresas de São Paulo são as que mais pretendem adquirir outras companhias em 2020, aponta pesquisa da Deloitte

Mais de 40% afirmam ação como principal estratégia para o próximo ano

O levantamento “Agenda 2020”, realizado pelo quarto ano pela Deloitte, traz as perspectivas para um cenário mais positivo para os negócios em 2020 de 1.377 empresas que, juntas, faturam o equivalente à metade da riqueza gerada no País, totalizando R﹩ 3,5 trilhões em receita no último ano.

O Estado de São Paulo, com 57% de empreendedores participantes da pesquisa, é a região que mais pretende adquirir outras empresas em 2020 caso o cenário econômico se mostre positivo, investimento apontado por 42% desse total. Nas mesmas condições, 78% do empresariado local também pretende ampliar ou criar ações de Pesquisa & Desenvolvimento.

Mais informações sobre a pesquisa “Agenda 2020” em http://www.deloitte.com/agenda2020.

Metodologia e amostra

A edição deste ano da pesquisa “Agenda” contou com a participação de 1.377 empresas, cujas receitas líquidas da totalizaram R﹩ 3,5 trilhões em 2019 – equivalente a 50% do PIB brasileiro, considerando o valor deste de R﹩ 7 trilhões, com base no acumulado de 12 meses até o 2º trimestre de 2019. A distribuição geográfica da amostra dividiu-se da seguinte forma (considerando a sede das empresas): 57% em São Paulo, 16% nos demais Estados da Região Sudeste, 15% na Região Sul, 9% no Nordeste, 3% no Centro-Oeste e 1% no Norte do País. Do total dos respondentes, 62% estão em cargos de conselho, presidência e diretoria. Adicionalmente, 31% das empresas participantes são de bens de consumo, 24% de serviços, 14% de TI e Telecomunicações, 14% de Infraestrutura e Construção, 9% de Atividade financeira e 8% de Bens de capital.

