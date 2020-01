SAAEJ informa sobre problemas no abastecimento

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ) informa que devido às fortes chuvas que caíram na noite de quinta-feira, 02/01,tanto a estação de capitação da estiva quanto a de Córrego Rico receberam grande quantidade de barro.

Foi necessário suspender a captação para realizar a limpeza dos equipamentos.

As equipes do Saaej trabalham no local para reestabelecer o fornecimento. Enquanto a operação não é concluída, diversos bairros da cidade serão afetados pela falta de água.

O SAAEJ pede a cooperação da população, principalmente durante o final de semana. Mais informações pelo telefone (16) 3209-9900.