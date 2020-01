𝐂𝐡𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐦 𝟏𝟗𝟗𝟗: 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐠é𝐝𝐢𝐚 𝐞𝐦 𝐉𝐚𝐛𝐨𝐭𝐢𝐜𝐚𝐛𝐚𝐥

๐‚๐ก๐จ๐ฏ๐ž ๐ฆ๐š๐ข๐ฌ ๐ช๐ฎ๐ž ๐ž๐ฆ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ—๐Ÿ—: ๐จ๐›๐ซ๐š๐ฌ ๐ž๐ฏ๐ข๐ญ๐š๐ฆ ๐ง๐จ๐ฏ๐š ๐ญ๐ซ๐š๐ รฉ๐๐ข๐š ๐ž๐ฆ ๐‰๐š๐›๐จ๐ญ๐ข๐œ๐š๐›๐š๐ฅ

๐šƒ๐š›๐š˜๐š–๐š‹๐šŠ ๐šโ€™รก๐š๐šž๐šŠ ๐šŠ๐š๐š’๐š—๐š๐šŽ ๐šŽ๐š– ๐šŒ๐š‘๐šŽ๐š’๐š˜ ๐šŠ ๐šŒ๐š’๐š๐šŠ๐š๐šŽ, ๐š–๐šŠ๐šœ ๐šŒ๐šŠ๐š—๐šŠ๐š•๐š’๐šฃ๐šŠรงรฃ๐š˜ ๐š๐š˜ ๐™ฒรณ๐š›๐š›๐šŽ๐š๐š˜ ๐™น๐šŠ๐š‹๐š˜๐š๐š’๐šŒ๐šŠ๐š‹๐šŠ๐š•, ๐š—๐š˜๐šŸ๐šŠ๐šœ ๐š™๐š˜๐š—๐š๐šŽ๐šœ ๐š—๐šŠ โ€œ๐™ผ๐šŠ๐š›๐š๐š’๐š—๐šŠ๐š•โ€ ๐šŽ ๐š๐š›๐šŽ๐š—๐šŠ๐š๐šŽ๐š– ๐š—๐š˜๐šœ ๐š‹๐šŠ๐š’๐š›๐š›๐š˜๐šœ ๐šŽ๐šŸ๐š’๐š๐šŠ๐š›๐šŠ๐š– ๐šŠ๐šŒ๐š’๐š๐šŽ๐š—๐š๐šŽ๐šœ

Jaboticabal (SP) foi atingida por um temporal na noite desta quinta-feira (02), por volta das 22h. A tromba dโ€™รกgua atingiu รญndice pluviomรฉtrico de ๐Ÿ๐Ÿ๐ŸŽ ๐ฆ๐ข๐ฅรญ๐ฆ๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฌ e causou queda de galhos, alagamentos e sujeira. Em 1999 uma chuva de apenas 89 milรญmetros fez muito estrago e matou duas pessoas. Em 2020, Jaboticabal nรฃo registra nenhum ferido ou desabrigado.

De lรก pra cรก, a prefeitura investiu pesado em infraestrutura. โ€œCanalizamos e construรญmos oito novas pontes no Cรณrrego Jaboticabal. Construรญmos pontes nas ruas Ana Ramos de Carvalho e Rui Barbosa, no Cรณrrego Cerradinho (marginal), รบltimo trecho que serรก canalizado e concluirรก este grande projeto. Os bairros Ponte Seca, Centro, Nova Aparecida, Nova Jaboticabal, Sorocabano e Colina Verde ganharam drenagem. O volume de chuva foi absurdo, as obras garantiram a seguranรงa ร populaรงรฃo e foram fundamentais para evitar uma tragรฉdia muito maior que a de 1999โ€, relembra o prefeito Josรฉ Carlos Hori.

As Estaรงรตes Climatolรณgicas da Unesp รญndice pluviomรฉtrico de 120 milรญmetros. Jรก as do Centro Ambiental, no Bosque Municipal, e a da Coplana – Cooperativa Agroindustrial – registraram 110 milรญmetros. “Para ser uma ideia, imagine um campo de futebol. ร‰ como se ‘jogasse’ quase 1 milhรฃo litros de รกgua – ou 990 m3 โ€“ em pouquรญssimo espaรงo de tempo. A tragรฉdia poderia ter sido enorme”, explica o secretรกrio de Obras e Serviรงos Pรบblicos, Josuรฉ dos Santos.

๐—ฅ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ผ ๐—ณ๐—ผ๐—ถ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐˜‚๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿต๐Ÿต:

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/ri15029901.htm

๐—ฅ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚รญ๐—ฑ๐—ฎ๐˜€:

1. Rua Barbosa โ€“ Av Carlos Berchieiri

2. Rua Ana Ramos de Carvalho โ€“ Av Carlos Berchieiri

3. Av. Pintos

4. Av. Benjamin Constant

5. Av. 13 de Maio

6. Av. do Carmo

7. Av. General Glicรฉrio

8. Av. Libero Badarรณ

9. Av. 7 de Setembro

10. Av. Marechal Deodoro

๐‚๐š๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐šรงรฃ๐จ ๐๐จ ๐ซ๐ข๐จ – As pontes tinham uma largura de apenas 5 metros โ€“ os canais passaram para para 12 metros. O trabalho tambรฉm incluiu a recuperaรงรฃo das margens do Cรณrrego Jaboticabal e 1.450 metros de canal em concreto prรฉ-moldado. Sรณ nesta obra foram investidos R$ 11 milhรตes, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.

๐ƒ๐ซ๐ž๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ โ€“ Foi feito um trabalho histรณrico de drenagem em Jaboticabal, beneficiando vรกrios bairros. Na Ponte Seca – onde perdemos vidas no passado – foram colocados 3.800 metros de galerias de รกguas pluviais. A Prefeitura tambรฉm realizou a drenagem dos bairros Nova Jaboticabal, Sorocabano, Colina Verde, Centro, Aparecida e Nova Aparecida.