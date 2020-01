Radios , verba publica, cargos e as mazelas do jornalismo

Algumas coisas chamam a atenção nas rádios da região. Em Jaboticabal a administração pública passou da água pro vinho. Enquanto o editor chefe da rádio 101 Carmo Leonildo tinha cargos no poder público, ou ele ou os familiares tudo era lindo maravilhoso.

Agora sem cargo, sem verba pública, tudo parece péssimo e horroroso. O editor chefe da emissora já ocupou cargos em mais de 4 administrações públicas, além de empregar outros parentes como esposa em outras ocasiões e nesta época tinha uma posição totalmente diferente de hoje.

É lamentável que o jornalismo de hoje se resume no que me interessa e deixa de lado os verdadeiros interesses da população.

Vale lembrar que se fosse na época de hoje o jornalista teria que explicar a justiça como conseguia trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo, mas como já faz tempo ele não corre mais este risco.

O advogado e professor Mentore Conti acha que este tipo de atitude remete ao fascismo de Mussolini que usava técnicas iguais, ou seja privilegiar a imprensa pra que falasse bem dele, e pelo jeito até hoje pouca coisa mudou.

NA FOTO CARMO LEONILDO E O EX PREFEITO RAUL GIRIO, QUE MANTINHA CONTRATOS MILIONÁRIOS COM A RADIO 101 ATRAVÉS DA PREFEITURA E DO SAAEJ.

FOTO ANTIGA – PREFEITURA DE JABOTICABAL