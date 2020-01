Prefeitura de Pitangueiras entra com cobrança judicial contra empresa de Prefeito mas nega divida

É isso mesmo que voce leu – A Prefeitura de Pitangueiras entrou com uma ação judicial de cobrança contra a empresa do Prefeito Marcos Soriano, no dia 11/12/2018, onde o prefeito foi citado no dia 29 de Março de 2019 .

Entretanto logo após a publicação do Jornal Cidades sobre a cobrança judicial, processo este que é público, a própria Prefeitura se contradisse e em nota oficial emitiu a seguinte nota:

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Pitangueiras informa que a empresa citada na matéria publicada em 2 de janeiro de 2020 no Jornal Cidades Online, teve a sua inscrição suspensa em 13/07/2017 e todos os débitos referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS) junto ao Município, foram quitados. Segue cópia do documento referente à suspensão.

A nota foi emitida por Simone, que se identificou como chefe de Gabinete da Secretaria de Administração da Prefeitura de Pitangueiras.

Questionada sobre se o pagamento dos débitos foi feito a assessoria de imprensa respondeu assim:

Como o expediente da Prefeitura retorna somente na segunda, no momento não consigo ter acesso a essas informações para fornecer os documentos solicitados. Por que eu teria que consultar isso junto ao Jurídico. Mas segunda, dia 6, consigo atender as demais solicitações.

EDITORIAL – No minimo estranho a Prefeitura entrar com uma ação de cobrança, mas depois se contradizer e falar que tal dívida não existe. Afinal de Contas se a dívida não existe, então por que houve cobrança judicial?? Ou o Prefeito esta usando a máquina pública pra esconder sua dívida?? Dificil de saber a verdade, mas é bom que a Câmara de vereadores e o Ministério público investiguem o caso a fundo pra saber a realidade.

DOCUMENTO ENVIADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA