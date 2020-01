Polícia já tem suspeito do assassinato do prefeito Chiquinho, de Ribeirão Bonito

A Polícia Civil de Ribeirão Bonito declarou nesta segunda-feira (30), que tem pistas sobre a identidade do suspeito de assassinar o prefeito Francisco José Campaner (PSDB), o Chiquinho Campaner, com quatro tiros na quinta-feira (26).

Um dos delegados responsáveis pelo caso informou que, pelo menos 20 pessoas já prestaram depoimento, entre elas os sobreviventes: o chefe de gabinete, Edmo Gonçalo Marchetti, o amigo do prefeito, Ary Santa Rosa, além de funcionários da prefeitura e amigos da vítima.

A identidade do suspeito de cometer o crime ainda não foi divulgada. O inquérito, que tem o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, segue em sigilo por determinação da Justiça.

Posse

Nesta segunda-feira (30), Luiz Arnaldo de Oliveira Lucato (Patriotas) assumiu o Executivo com algumas reuniões. Ele, que era vice de Chiquinho Campaner, foi empossado no sábado (28).

