OPERAÇÃO FINAL DE ANO NAS RODOVIAS DA ÁREA DO 3º BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA (BPRV)

OPERAÇÃO FINAL DE ANO NAS RODOVIAS DA ÁREA DO 3º BATALHÃO DE POLÍCIA

RODOVIÁRIA (BPRV)

O Comando do 3º BPRv comunica que executou entre os dias 27 de dezembro de 2019 e 02

de janeiro de 2020, a Operação “Ano Novo 2020”, com o objetivo principal de coibir a ocorrência

de acidentes e assim evitar mortes decorrentes destes acidentes.

Durante a Operação, as ações permitiram fiscalizar e proteger os usuários das Rodovias em

nossa área de atribuição, que abrange as regiões das cidades de Araraquara, Ribeirão Preto, Rio

Claro, São Carlos e São José do Rio Preto, totalizando aproximadamente 5.000 km de malha viária

estadual, que interligam 198 cidades do pujante interior Paulista.

Apesar de termos no atual período 2 dias a mais em comparação ao mesmo período do ano

anterior, os resultados foram positivos, quando é feita a análise dos números de acidentes, porém as

fiscalizações mostraram que ainda temos condutores imprudentes, que necessitaram de correções

nas posturas nas rodovias, como medida para evitar mortes.

Para especificar algumas das realidades detectadas, foram feitas 7186 autuações por

excesso de velocidade, 1782 por falta de cinto de segurança, 289 por ultrapassagem em local

proibido e 243 relacionadas ao uso de bebida alcoólica antes de dirigir. Estas são as infrações que

dão causa à maior das mortes decorrentes de acidentes.

Os resultados foram os seguintes:





A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO

Nota de Imprensa

Atendimento à Imprensa:

As solicitações de imprensa devem ser feitas por meio da Sala de Imprensa da Polícia Militar do Estado de

São Paulo, pelo e-mail imprensapm@policiamilitar.sp.gov.br.