Prefeito de Pradopolis começa o ano respondendo a duas ações populares

O ano eleitoral começa em Pradopolis com o atual prefeito respondendo a duas ações populares. Uma visando supostos pagamentos indevidos e outra visando a contratação de artistas para o rodeio. as duas ações contestam o valor de 332 mil reais. As ações foram ingressadas por Clovis Bronzati .

1002477-31.2019.8.26.0222

Ação Popular / Violação aos Princípios Administrativos

Reqdo: Silvio Martins

Recebido em: 22/11/2019 – 1ª Vara Judicial

1002066-85.2019.8.26.0222

Mandado de Segurança Cível / Garantias Constitucionais

Imptdo: Prefeito do Município de Pradópolis – Silvio Martins

Recebido em: 02/10/2019 – 1ª Vara Judicial

1001878-92.2019.8.26.0222

Ação Popular / Violação aos Princípios Administrativos

Reqdo: Silvio Martins

Recebido em: 11/09/2019 – 2° Vara Judicial

Processo: 1002477-31.2019.8.26.0222 (Tramitação prioritária) Classe: Ação Popular Área: Cível Assunto: Violação aos Princípios Administrativos Distribuição: 22/11/2019 às 10:44 – Livre 1ª Vara Judicial – Foro de Guariba Controle: 2019/003228 Juiz: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI Valor da ação: R$ 232.000,00

Partes do processo

Exibindo Somente as principais partes. >>Exibir todas as partes.

Reqte: Clovis Bronzati

Advogado: Clovis Bronzati Reqdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Em uma primeira decisão no processo

1002477-31.2019.8.26.0222 o juiz do caso deu o seguinte parecer

Remetido ao DJE

Relação: 0811/2019 Teor do ato: Vistos. Clóvis Bronzati ajuizou Ação Popular com pedido liminar de bloqueio de bens em face do prefeito municipal de Pradópolis Silvio Martins, Município de Pradópolis e Chacra Du Tadeu Promoções e Eventos Eireli ME visando decretar nulidade de Contratação com dispensa de licitação do último requerido para fornecimento de materiais, estrutura e mão de obra na montagem e realização da Festa do Peão de boiadeiro de 2019, e como consequência nulidade também quanto a inexigibilidade de licitações referentes a contratação das atrações artísticas que se apresentaram em referido evento, pelos argumentos relatados na inicial. Pronunciou-se o Ministério Público a fl. 324/330. DECIDO. O pleito de tutela provisória inaudita altera pars não comporta acolhida, por ora. O pedido de liminar na ação popular, desde que atenda os requisitos específicos do periculum in mora e do fumus boni juris, é admitido expressamente pelo § 4.º do art. 5º da Lei 4.717/65. A liminar em ação popular foi introduzida pelo art. 34 da Lei 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que dispõe: “Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”. Todavia denoto ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência inaudita aterá pars. Como medida excepcional, a indisponibilidade de bens recomenda prova pré-constituída do prejuízo ao erário, bem como de que os requeridos vêm dilapidando seu patrimônio, de modo a tornarem-se insolventes para arcar com eventual condenação à reparação. Outrossim, o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, não vem delineado no processo. Os fatos ocorreram mês de junho, não logrando o autor popular demonstrar que os requeridos, desde então, praticaram ou pretendem praticar atos de disposição do patrimônio, de modo a inviabilizar eventual ressarcimento ao erário. Quanto a prova inequívoca da verossimilhança da alegação, em tese, consubstanciada nos fatos descritos na peça de ingresso e documentos que a instruem, em que o autor popular objetiva a declaração da nulidade do processo de dispensa de licitação nº 035/2019 (Processo 082/2019) com a consequente nulidade do contrato administrativo, o qual teve como objeto a contratação pelo município de empresa terceirizada para fornecimento de materiais, estrutura e mão de obra para montagem do evento da Festa do peão de boiadeiro que se realizou entre 13 a 16 de junho do corrente ano, denota-se que de plano em análise de cognição sumária, não há como se concluir pela ilegalidade dos procedimentos adotados sem que se possibilite aos réus, a formação do contraditório, trazendo aos autos elementos que justifiquem e informem todo o processado desde o balisamento legal para efetivação dos atos praticados, como atos, leis e decretos municipais, quanto com eventuais balanços que apresentem gastos e arrecadações e ainda destinação das verbas do evento, o que demanda que as condutas sejam analisadas sob o manto do devido processo legal. Vale ressaltar que as hipóteses de dispensa de licitação estão elencadas no artigo 24 da Lei nº 8.666/93, dentre elas, as compras de valor até 10% do limite para a modalidade convite. Sendo cediço que os valores correspondentes aos limites permitidos de dispensa do certame correspondem a 10% sobre o valor da modalidade de convite, nos termos do art. 24, II, “a” da Lei 8.666/1993 e Decreto nº 9412/2018, conclui-se que o contrato firmado entre o município de Pradópolis e a empresa contratada se enquadra no percentual previsto na legislação. Assim, a medida demanda dilação probatória e a formação do contraditório. Aplicar medida de bloqueio de indisponibilidade de bens, de início, como pretende o autor popular, em que pese os fatos relatados, trata-se de medida temerária, o que não se coaduna no caso em apreço. Em tais termos, ausentes os requisitos constantes do artigo 300, do CPC (fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação), indefiro a tutela provisória. Todavia, nada obsta que no curso do processo, a pretensão seja novamente analisada pelo Juízo. Acerca do pleito contido nos itens g.5, g.7, g.10, g.12, g.13 afere-se que os artistas citados não foram incluídos no polo passivo da presente demanda, de modo que não há como proferir decisão em face de terceiros estranhos aos autos. Assim, caso insista o autor no pleito, deverá emandar a inicial para incluir os contratados no polo passivo, no prazo legal, sob pena de indeferimento do pedido. Acerca do contido no item g.6, aferes-e que o autor popular não detém legitimidade ativa para pleitear algo em prol da empresa citada. No mais, afere-se que tal empresa propôs mandado de segurança perante esse juízo, que já foi sentenciado, sendo a ordem denegada, não havendo mais nada a decidir acerca dos fatos já alegados em virtude do exaurimento da jurisdição. Assim, concedo ao autor prazo de 15 dias para emendar a inicial, nos termos acima, ou manifestar desistência acerca dos pedidos especificados nessa decisão, sob pena de indeferimento. Intimem-se o Ministério Público a respeito do recebimento da ação (Lei n. 4.717/65, art. 7º, I, letra “a”. Isento o autor popular do recolhimento de custas processuais e demais consectários legais. Intime-se. Advogados(s): Clovis Bronzati (OAB 279195/SP)