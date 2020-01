Policiais resgatam cachorro que ficou preso as grades em Guariba

Policia Militar de Guariba juntamente com ajuda do amigo sempre pronto para ajudar Ze de Fatima que mandou vigia de plantão pegar chave da escola Raul Bauab, onde o cachorro estava com cabeça presa debaixo do portão dos fundos.

Só foi possível tirar o animal quebrando cadeado tendo em vista que escola em reforma e não localizado chave.