POLÍCIA MILITAR DE GUARIBA REALIZOU OPERAÇÕES PARA COMBATER PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO.

Polícia militar informa que durante as festas de fim de ano, foram realizadas diversas operações no intuito de controlar os exageros de perturbação do sossego público.

Nas operações foram realizadas autuações aos motoristas que exageraram no uso do som automotivo. Foram também fiscalizados os motociclistas que utilizavam motocicletas no intuito de promover “algazarras”.

Com relação à “região dos lagos” que estão acontecendo algumas reclamações de perturbação do sossego, foi solicitado ao órgão público competente a regulamentação do uso do estacionamento, para que a polícia militar possa atuar com melhor eficiência naquele local.

