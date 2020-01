Mau exemplo Empresa do prefeito e executada por nao pagar debitos com a prefeitura de Pitangueiras

Um caso emblematico em 2019 na cidade de Pitangueiras. O processo trata de dívidas relacionadas a ISS – imposto sobre serviços e totalizam r$ 6 mil reais, da empresa do atual prefeito de Pitangueiras . Veja dos dados do processo, que são públicos e podem ser consultados no site do Tribunal de Justiça;

Processo: 1504925-19.2018.8.26.0459 Classe: Execução Fiscal Área: Cível Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços Distribuição: 11/12/2018 às 22:53 – Livre Setor de Execuções Fiscais – Foro de Pitangueiras CDAs: Visualizar CDAs Controle: 2018/004564 Juiz: Gabrielle Gasparelli Cavalcante Valor da ação: R$ 6.025,53

Partes do processo

Exeqte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Exectda: Marcos Aurelio Soriano Me Exectda: Marcos Aurelio Soriano

SOBRE O CASO – 29 de Março de 2019 :

CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 459.2019/000457-3 dirigi-me ao endereço retro mencionado, ou seja, Rua Hideraldo Ramiro Guimarães n. 187, nesta cidade, e lá sendo fui informado que o requerido Marcos Aurélio Soriano é o Prefeito Municipal desta cidade, podendo ser localizado neste ato na Prefeitura Municipal. Certifico mais que, me dirigi até a prefeitura Municipal, nesta cidade, e lá sendo CITEI O REQUERIDO MARCOS AURÉLIO SORIANO, para todos os atos e termos da ação retro, bem como para efetuar o pagamento do débito fiscal, no prazo de 05 ( cinco ) dias, sob pena de penhora, o qual, após ouvir a leitura do presente mandado, exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé oferecida. O referido é verdade e dou fé. Pitangueiras, 29 de Março de 2019. Número de Cotas: 01 Recolho a guia n. 313 – valor R$ 77,10



CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 459.2019/000456-5 dirigi-me ao endereço retro mencionado, ou seja, Rua Hideraldo Ramiro Guimarães n. 187, nesta cidade, e lá sendo fui informado que o representante da firma em tela é o Prefeito Municipal desta cidade, podendo ser localizado neste ato na Prefeitura Municipal. Certifico mais que, me dirigi até a Prefeitura Municipal, nesta cidade, e lá sendo CITEI O REQUERIDO MARCOS AURÉLIO SORIANO ME , na pessoa de seu representante legal, Marcos Aurélio Soriano, para todos os atos e termos da ação retro, bem como para efetuar o pagamento do débito fiscal, no prazo de 05 ( cinco ) dias, sob pena de penhora, o qual, após ouvir a leitura do presente mandado, exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé oferecida. O referido é verdade e dou fé. Pitangueiras, 29 de Março de 2019. Número de Cotas:

EDITORIAL – Os dados do processo são públicos e chama a atenção. O próprio prefeito deixa sua empresa ficar devedora e é executado pela prefeitura por atrasos em impostos.