Gemeos são os primeiros bebes em Matão

Segundo as informações da assessoria de imprensa do Hospital Carlos Fernando Malzoni, os primeiros bebês do ano de 2020 são gêmeos, dois meninos, que nasceram às 4h09 e 4h10 do dia 1º de Janeiro.

Os bebês estão internados na UTI – Unidade de tratamento intensivo – para ganharem peso.

Parabéns à mamãe e ao papai e desejamos que esses garotinhos estejam em casa o mais rápido possível.

http://www.hora1.com.br/noticias/brasil/904352/1