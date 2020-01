Câmara de Jaboticabal aprova PLC que altera o Mapa de Zoneamento e Uso do Solo Urbano

O plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou por unanimidade, em sessão extraordinária na manhã dessa sexta-feira (27/12), o Projeto de Lei Complementar nº 33/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o Mapa de Zoneamento e Uso do Solo Urbano, instituído pela Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 2006. O projeto segue para sanção do prefeito Municipal, José Carlos Hori.

A matéria sofreu pedido de vista do vereador Samuel Cunha na última sessão extraordinária, dia 16/12, quando o projeto seria votado. O vereador salientou a necessidade de uma audiência pública antes da votação. Audiência Pública que aconteceu na quinta-feira (26/12), realizada pela Comissão do Plano Diretor, representada na ocasião pelos vereadores Paulo Henrique Advogado e João Bassi, no plenário da Câmara Municipal, às 19 horas, quando a proposta foi discutida com a população.

Segundo a exposição de motivos apresentados pelo autor, “Considerando da expansão urbana dos últimos anos; considerando as necessidades e impedimentos legais com a atual situação do Plano Diretor do Município; considerando o empenho do Governo Municipal em buscar garantir um ordenamento urbano mais inclusivo e justo; submetemos o presente projeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa”, pontua o Executivo.

Na prática, o projeto altera para Zona Mista (ZM) uma porção de terra localizada nas proximidades do bairro Planalto do Bosque. Atualmente, a área consta como Zona Residencial (ZR) no Zoneamento Urbano. De acordo com o texto, a alteração já foi aprovada pelo Conselho do Plano Diretor de Jaboticabal (CONSPLAN) (Processo Administrativo nº 17071-2/2019).

