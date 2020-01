Virada do ano no lago é sucesso mesmo com chuva

A queima de fogos e os show da virada em Jaboticabal foi acompanhada por centenas de pessoas que prestigiaram a festa mesmo com chuva. Muita animação e alegria ao som da Banda Jabukarte, formada por professores da Escola de Arte, DJ. A tradicional queima de fogos também foi muito bonita, e o evento ainda teve praça de alimentação e toda estrutura de segurança para dar boas vindas ao novo ano.