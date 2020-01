Programação de janeiro de 2020 – Museu Casa de Portinari

Praça Candido Portinari, nº 298 – Brodowski/SP

Telefone: (16) 3664-4284

contato@museucasadeportinari.org.br

www.museucasadeportinari.org.br

JANEIRO

Família Legal

Datas: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, e 26/01/2020

Aos finais de semana, as famílias que passam pelo Museu Casa de Portinari participam de atividades especiais. Após a visita, os educadores propõem o desenvolvimento de ações como perguntas e respostas, quebra-cabeça, jogo da memória, entre outras ações que complementam a visita e divertem. Ao final, recebem o certificado Família Legal.

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: sábado e domingo, das 9h às 12h e das 14h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Núcleo do Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Domingo com Arte

Data: 12/01/2020

No segundo domingo de janeiro, o Museu Casa de Portinari realiza o projeto Domingo com Arte. A atividade tem como objetivos incentivar os artistas regionais e aproximar o público, ainda mais, das artes e da cultura, permitindo aos visitantes contato com pintura, músicas, performances artísticas, trabalhos manuais e escultura, produzidos em tempo real.

Local: Praça Candido Portinari, s/n° – Centro – Brodowski/SP

Horário: domingo, das 10h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Núcleo do Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Férias no Museu

De 02 a 31/01/2020

Brinquedos e Brincadeiras

Período: 02 a 31/01/2020

Em janeiro, o Museu Casa de Portinari realiza a programação Férias no Museu, com atividades que propõem diversão, criatividade, lazer e interação, afim de estimular o desenvolvimento artístico e social de crianças, jovens e adultos. Pula corda, pião, queimada, futebol de botão, dança das cadeiras e diabolô serão algumas das ações desenvolvidas na esplanada da instituição de Brodowski, além das oficinas de bilboquê, telefone com copo e chocalho.

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, n°298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: de terça a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Informações: (16) 3664-4284 – Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Oficina de Pintura

Datas: 07, 14, 21 e 28/01/2020

Brincando também se aprende! Os educadores do museu promoverão encontros com pintura livre e releituras baseadas na obra de Candido Portinari. Guache e pincéis serão disponibilizados para os participantes.

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, n°298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: às terças-feiras, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Oficina de Queimada

Datas: 08, 15, 22 e 29/01/2020

Brincando também se aprende! Nesta oficina, os participantes terão a chance de conhecer a história dessa antiga brincadeira e desenvolver o trabalho em equipe.

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, n°298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: às quartas-feiras, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Oficina de Tômbola

Datas: 02, 09, 16, 23 e 30/01/2020

Brincando também se aprende! Os participantes confeccionarão as próprias cartelas desse jogo italiano e aprenderão a jogá-lo no idioma original!

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, n°298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: às quintas-feiras, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Oficina de Jogo da Velha Humano

Datas: 03, 10, 17, 24 e 31/01/2020

Com um tabuleiro feito no chão da praça, os participantes serão as próprias peças que compõem o jogo. A atividade desenvolverá o trabalho em equipe e a formação de estratégia.

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, n°298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: às sextas-feiras, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Oficina de Colagem

Datas: 04, 11, 18 e 25/01/2020

O público será convidado a desenvolver trabalhos de colagem para a produção de um jardim inspirado na Casa de Portinari.

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, n°298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: aos sábados, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Serviço Educativo

Entrada: gratuita

Oficina “O que é que tem na casa do Candinho?”

Datas: 05, 12, 19 e 26/01/2020

O participante será instigado a adivinhar, questionar e refletir sobre os objetos da Casa de Portinari.

Local: Museu Casa de Portinari (Praça Candido Portinari, n°298 – Centro – Brodowski/SP)

Horário: aos domingos, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Informações: (16) 3664-4284 – Serviço Educativo

Entrada: gratuita