Férias exigem mais atenção e cuidado nas rodovias

Férias exigem mais atenção e cuidado nas rodovias

Em caso de acidentes, medidas simples e rápidas podem salvar vidas

Estamos em um período no qual famílias inteiras aproveitam as férias escolares para viajar. Consequentemente, o movimento nas rodovias aumenta e a possibilidades de acidentes também.

Todo cuidado e atenção de quem está na direção é importante. Entretanto, caso ocorra algum acidente, medidas rápidas e simples podem ajudar a salvar vidas.

Léa Parreira, Diretora Operacional do São Francisco Resgate, que faz parte do Sistema Hapvida, orienta como agir caso presencie ou vivencie um acidente:

em primeiro lugar procure manter a calma sempre;

manter uma distância segura, devido ao risco de novos acidentes ou incidentes como incêndios ou explosões em caso de veículos que transportam produtos perigosos e inflamáveis;

jamais pare seu veículo sobre a faixa de rolamento;

chame ajuda imediatamente. Procure se informar dos telefones de socorro/ resgate das rodovias pelas quais irá passar, anote sempre o número do corpo de bombeiros e da polícia militar rodoviária e federal;

se for possível visualizar a cena de uma maneira bem nítida, tente observar se há vítimas e o número de pessoas envolvidas;

quando efetuamos uma chamada de socorro devemos passar o maior número de informações possíveis, para auxiliar os socorristas a fazerem um atendimento rápido e eficaz;

procure informar ao atendente que receber o chamado o nome ou número da rodovia, um posto de combustível ou cidade próxima. Todo ponto de referência informado facilita a localização e diminui o tempo até a chegada do socorro, minimizando erros na busca e aumentado as chances de sobrevida das vítimas envolvidas;

caso esteja próximo à vítima, jamais a toque. Procure acalmá-la verbalmente e deixar claro que o socorro já foi acionado;

fique atento para não se tornar outra vítima.

A diretora reforça ainda que os kits básicos de primeiros socorros devem ser apenas para pequenos acidentes domésticos. “Mesmo nesses casos uma unidade de saúde deve ser procurada para avaliação”, afirmou.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior e único sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 29 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais 14 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 41 hospitais, 155 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 141 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial (Vida&Imagem).