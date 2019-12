Duas mulheres ficam feridas em acidente em Guariba

Hoje pela manhã por volta das 09:00 horas um acidente na cidade de Guariba envolvendo um caminhão com uma moto.

Segundas informações preliminares que o caminhão ao fazer a curva no cruzamento da Av. Salim Atique para a Rua Dona Constância no Bairro Macaúbas, o motorista não percebeu que estava vindo uma moto com duas mulheres.

As vitimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Guariba