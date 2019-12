Supermercados projetam crescimento de 2,44% para 2020

Para 94% dos supermercadistas, 2020 será melhor que 2019

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) projeta que em 2020 o crescimento do setor varejista alimentar no estado deve variar entre 2% e 2,44%, maior valor dos últimos cinco anos. O otimismo dos empresários é sentido também na pesquisa de confiança que a APAS realiza com os associados, que apontou que 94% se sentem otimistas quanto às vendas em 2020. O número reflete o sucesso da Black Friday, em que 43% dos empresários alegam ter vendido mais do que em 2018 além de um Natal com recordes de contratações.

Tradicionalmente, os melhores números no faturamento ocorrem no segundo semestre, incentivados pelo aumento do poder de consumo, fruto da diminuição do desemprego ao longo do ano. A projeção da APAS para 2020 é fechar o ano com 12 mil novas contratações em todos os canais (hiper, super, mini, atacados, atacarejos e hortifrútis). Os números são retratados também na pesquisa de confiança, em que 44% dos empresários esperam aumentar o quadro de funcionários.

Segundo os supermercadistas, entre categorias, as mercadorias perecíveis devem ter maior peso nas vendas para 2020 com a expectativa de aumentar o faturamento em 8,23% e 8,7%. Padaria e confeitaria devem subir 4,6%, puxadas pelos maiores preços do trigo e maior sinergia entre varejo e indústria. O recente aumento na arroba do boi e os recordes de exportação da carne bovina fizeram 50% dos empresários estarem pessimistas sobre as taxas de juros no Brasil.

Entre as cidades, a APAS acredita que Sorocaba, São José dos Campos, Marília e Bauru deverão crescer acima do PIB em 2020. Para o economista da APAS, Thiago Berka, o motivo da boa projeção está no fato do interior conseguir sair da crise de forma mais fácil. “Para 81% dos supermercadistas, a esperança é de um PIB maior que 2019. Parte deste otimismo reflete a confiança do setor nas políticas do atual Governo Federal, que é visto com otimismo por 63% dos supermercadistas”, comentou Berka.

Ainda na pesquisa de confiança, os empresários indicaram que a medida ou reforma mais importante para o setor em 2020 é a tributária (sendo citada por 81% dos entrevistados). Na sequência ficaram a reforma administrativa (50%) e programa Carteira Verde e Amarela (44%).

Com mais de 1,5 mil associados, a pesquisa da APAS aponta que o índice de satisfação do empresário para o próximo ano com o setor varejista alimentar é de 60%, sendo apenas 16% um olhar mais pessimista sobre o futuro. O número é a melhor projeção desde 2016.

Fonte: APAS/CAGED

*2019 projetado

NOTA METODOLÓGICA

A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do estado de São Paulo (PCS/APAS) é apurada mensalmente pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) desde junho de 2011. Os dados são coletados juntos aos empresários supermercadistas, representando, 85% do faturamento do setor supermercadista do estado de São Paulo, portanto, a amostra é representativa do comportamento do setor no estado de São Paulo. A pesquisa tem como objetivo identificar o nível de confiança dos supermercados com relação ao cenário macroeconômico considerando a percepção atual e a expectativa futura. Desta maneira, os dados são segmentados entre o Resultado Geral, Percepção Atual e Expectativa Futura. As análises dos resultados auxiliam os empresários do setor na tomada de decisão com relação ao reabastecimento, investimentos, compras, estoque. E de maneira geral auxilia o mercado na análise de tendências, plano de negócios, potencialidades, inserção no mercado.

SOBRE A APAS RIBEIRÃO PRETO

A Regional Ribeirão Preto foi responsável por 5,9% do faturamento do setor no Estado de São Paulo em 2018, o que equivale a aproximadamente R$ 6,2 bilhões. A geração de empregos também é bastante representativa: em torno de 31 mil pessoas trabalham em supermercados nesta região. Só na cidade de Ribeirão Preto, o setor de supermercados faturou no ano passado R$ 1,8 bilhão, o que equivale a 29% da região e 1,7% do faturamento de todo o Estado de São Paulo. A APAS possui 10 regionais em todo o Estado e mais cinco escritórios distritais na capital paulista. A Regional Ribeirão Preto é composta por 78 cidades e possui 116 associados em toda sua área de cobertura. O empresário Rodrigo Canesin, do Supermercado Canesin, é o atual diretor regional da entidade.

